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BAŞI EZİLİP ÇIRILÇIPLAK ORMANA ATILAN KIZIN CESEDİ, DÖVMESİNDEN TEŞHİS EDİLDİ


Başı Ezilip Çırılçıplak Ormana Atılan Kızın Cesedi, Dövmesinden Teşhis Edildi
Tarih : 18 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Başı Ezilip Çırılçıplak Ormana Atılan Kızın Cesedi, Dövmesinden Teşhis Edildi(9/10)5

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda başı taşla ezilen cesedi bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

GÖĞSÜNE BIÇAK SAPLAYIP BAŞINI EZMİŞLER

Çukurçayır Mahallesi'nde eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi. Kızın cesedi kolundaki döğmeden belirlendi. Katillerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı.Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler A.K. ve N.B., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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