

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Başçı, ocak ayında enflasyonun artış göstereceğini ancak çift haneye çıkma ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti. MB Başkanı, "Gıda fiyatları artış varsayımımızı yüzde 8'den yüzde 9'a çıkardık" dedi. Başçı, faiz politikasına yönelik de önemli bir açıklama yaptı ve "Tek faize henüz geçemeyiz" dedi.







OCAK AYI ENFLASYONU ARTACAK



Erdem Başçı, ocak ayında enflasyonun artacağına işaret etti.







MB Başkanı, “Ocak ayı enflasyonu artacak, ilk çeyrekte çift haneye çıkmaması için gayret göstereceğiz. Enflasyonun ocak ayında çift haneye çıkma ihtimali az” dedi.







Başçı, "Enflasyonu yıl sonunda yüzde 7,5'e yaklaştırmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" diye devam etti.