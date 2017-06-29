'BAŞÇALAN' VE 'HARAMZADE' HESAPLARI DEŞİFRE OLDU!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 'FETÖ/PDY 25 Aralık soruşturmasında' ilginç ayrıntılar yer aldı.
17-25 Aralık operasyonlarında Twitter'da 'başçalan' ve 'haramzade' ismiyle açılan iki hesaptan, FETÖ üyelerinin usulsüz ve montajla elde ettiği ses kayıtları yayınlanmıştı. O hesapların kimlikleri belli oldu.
Dün bu iki hesabın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir IP adresiyle yönetildiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise o hesapları yöneten kişinin kimliği açıklandı.
Turkcell,17 Nisan 2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdiği yazıda, ‘bascalan' hesabının açıldığı ve aktif olarak kullanıldığı adresin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na ait olduğunu bildiriyor.
kaynak:haber7
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