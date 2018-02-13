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BAŞBUĞ'A ÇOK SERT AFRİN YANITI: YAZIKLAR OLSUN, GEREKEN CEVABI ALACAK!


Başbuğ'a çok sert Afrin yanıtı: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak!
Tarih : 13 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Başbuğ'a Çok Sert Afrin Yanıtı: Yazıklar Olsun, Gereken Cevabı Alacak!(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un, "Afrin siyasete alet edilmesin" açıklamasına çok sert çıktı. Erdoğan, "Yazıklar olsun, gereği yapılacak." dedi.

"GEREKLİ CEVABINI ALACAK, YAZIKLAR OLSUN"

Başbuğ'un Afrin çıkışıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabını alacak. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun" diyerek sert çıktı.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAYI DUYMAK, BÜYÜK TALİHSİZLİK"

Erdoğan, "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" diye konuştu.

BAHÇELİ DE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde 'Afrin siyasete alet edilmemelidir' açıklaması yapan emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a "Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır? Maksadı nedir? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Serengeti Parkı'ndaki safarileri mi izleyelim? Varoluş yok oluş mücadelesini siyaset dert etmeyecekse, söyleyin bana neyin dert edecektir?" diyerek tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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