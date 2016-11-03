

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi, bir felaketin eşiğinden döndüğünü belirterek, "Eğer onlar başarılı olsaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada yer alan temel niteliklerinden, ne demokrasi ne laik devlet sistemi ne hukuk devletinin zerresi ortada kalmazdı. Yaşanan olay, ciddi, vahim ve kapsamlıdır" dedi.







"TSK'nın komuta kademesi girişime karşı durdu"







Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmamasının en büyük nedeninin, TSK komuta kademesinin darbe girişimine karşı durması, darbe girişimine direnmesi olduğunu söyledi.