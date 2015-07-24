

İşte o açıklama







Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında 23 Temmuz tarihinde Çankaya Köşkü'nde yapılan Güvenlik Toplantısı'nda sınırımızda yaşanan DAEŞ Saldırısı değerlendirilmiş ve alınacak güvenlik önlemleri kararlaştırılmıştır.







Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri milli imkan ve kabiliyetler ile Özel Güvenlik Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde DAEŞ terör örgütüne ait Suriye sınırları içindeki hedeflere dönük bir operasyon gerçekleştirmiştir.







Saat 03:12'de Diyarbakır 8. Jet Ana Üs Komutanlığı'ndan 3 F-16 havalanmış, 03:40 - 03:53 arasında icra edilen hava harekatı ile DAEŞ terör örgütüne ait 3 hedef vurulmuştur. Daha önceden belirlenen 2 karargah ve 1 toplanma noktasına 4 güdümlü bomba atılmıştır. Uçaklarımız 04:24'te üslerine intikal etmişlerdir.







Türkiye Cumhuriyeti Devleti ulusal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almakta kararlıdır.







Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlar tarafından kamuoyu süreçle ilgili bilgilendirilecektir.







BAŞBAKANLIK KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU







Bu arada Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suruç'taki canlı bomba saldırısının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu başkanlığında 20.07.2015 tarihinde Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nin oluşturuldu.







Koordinasyon Merkezi'ne aşağıdaki kurumlardan üst düzey temsilcilerin bizzat katıldığı belirtildi:







1. Başbakanlık







2. Genelkurmay Başkanlığı







3. Milli İstihbarat Teşkilatı







4. AFAD Başkanlığı







5. Adalet Bakanlığı







6. Dışişleri Bakanlığı







7. İçişleri Bakanlığı







8. emniyet genel müdürlüğü







9. Jandarma Genel Komutanlığı







Ayrıca ilgili bakanlıklarla yerinden koordinasyon sağlandığı, Suruç patlaması ile ilgili konular takip edildiği, vefat edenlerin kimliklerinin tespiti, ailelerine teslimi ve defin işlemleri; failin belirlenmesi işlemlerinin Koordinasyon Merkezi'nce takip edildiği öğrenildi.



Ceylanpınar'da 2 polisin şehit edilmesi, Diyarbakır'da 1 polisin şehit edilmesi ve 1 polisin yaralanması olaylarının takibi ve alınan tedbirlerin de yine aynı merkez tarafından koordine edildiği ifade edildi.







Kilis'teki IŞİD saldırısı sonucu 1 askerin şehit edilmesi ve 2 askerin yaralanması olaylarının takibi ve alınan tedbirler ile saldırı sonrasında düzenlenen hava operasyonunun da Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı tarafından koordine edildiği belirtildi.







Aynı kaynaklar, Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nin 24 saat esası ile görev yapmakta olduğunu ve kamuoyunu bilgilendirme sürecini de yerine getirdiğini vurgulandı.