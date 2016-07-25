

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile yaralanarak gazi olanlara yönelik "Dayanışma Kampanyası" başlatılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyeti ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetin kararlı tutumu ve aziz milletin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiği hatırlatıldı.







Şanlı Türk tarihinin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesinin bir kez daha kendini gösterdiğinin altı çizilen genelgede, şunlar kaydedildi:







"Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanları da seferber etmiştir."







Aziz Türk milletinin de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım talebinin bulunduğu belirtilen genelgede, "Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve banka hesapları açılmıştır. Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaplara yapabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.