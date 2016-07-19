

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltılar devam ediyor. Bu kapsamda, Willy Brandt Sokak'ta bulunan Başbakanlık ek hizmet binasında polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.



Binada görevli çok sayıda çalışanın Başbakanlık kartlarına el konularak, görevden uzaklaştırıldıkları bilgisi edinildi.



Diğer yandan çok sayıda belge ve dokümana el konulduğu ve incelemelerde bulunmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.