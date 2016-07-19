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BAŞBAKANLIK'TA HAREKETLİ SAATLER!


BAŞBAKANLIK'TA HAREKETLİ SAATLER!
Tarih : 19 Temmuz 2016, 13:05
Puan Ver : Başbakanlık'ta Hareketli Saatler!(5/10)6


15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltılar devam ediyor. Bu kapsamda, Willy Brandt Sokak'ta bulunan Başbakanlık ek hizmet binasında polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.



Binada görevli çok sayıda çalışanın Başbakanlık kartlarına el konularak, görevden uzaklaştırıldıkları bilgisi edinildi.



Diğer yandan çok sayıda belge ve dokümana el konulduğu ve incelemelerde bulunmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.








Etiketler: Başbakanlık  Ta  Hareketli  Saatler    haber

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