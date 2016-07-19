BAŞBAKANLIK'TA HAREKETLİ SAATLER!
15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltılar devam ediyor. Bu kapsamda, Willy Brandt Sokak'ta bulunan Başbakanlık ek hizmet binasında polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Binada görevli çok sayıda çalışanın Başbakanlık kartlarına el konularak, görevden uzaklaştırıldıkları bilgisi edinildi.
Diğer yandan çok sayıda belge ve dokümana el konulduğu ve incelemelerde bulunmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar