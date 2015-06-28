

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Kuveyt'te 26 Haziran'da cuma namazı sırasında İmam Sadık Camisi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.







"Bu vahşi saldırı sadece kardeş Kuveyt'in değil, tüm İslam aleminin huzurunu ve ahengini hedef almıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, terör saldırısının şiddetle kınandığı vurgulandı.







Açıklamada, şunlar kaydedildi:







"Saldırının mübarek ramazan ayında gerçekleştirilmesi, saldırganların kutsal değerleri hiçe saydıklarını göstermektedir. Müslümanların birliğini bozmaya, mezhepler arasına fitne sokmaya çalışan bu sapkın güruh amacına asla ulaşamayacaktır. Kuveytli kardeşlerimizin üzüntülerini paylaşıyor, terörizmle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."







Tunus'taki saldırı da kınandı







Başbakanlık, 26 Haziran Cuma günü Tunus'ta meydana gelen terör saldırısını da kınadı.







Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:







"Tunuslu kardeşlerimizin istikrar, barış ve kalkınma yolunda bölgeye ilham kaynağı olan kazanımlarını baltalamayı hedefleyen bu vahşi saldırıyı yapanlar amacına asla ulaşamayacaktır. Türkiye her zaman olduğu gibi Tunuslu kardeşlerimizin yanında olmaya, başta terörizmle mücadele olmak üzere her alandaTunus ile tam bir dayanışma içinde bulunmaya devam edecektir."