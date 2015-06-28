O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

başbakanlık tunus ve kuveyt'teki saldırıları kınadı

BAŞBAKANLIK TUNUS VE KUVEYT'TEKİ SALDIRILARI KINADI

Başbakanlık, Tunus ve Kuveyt'teki terör saldırılarını kınadı.

Tarih : 28 Haziran 2015, 10:47
Puan Ver : Başbakanlık Tunus Ve Kuveyt'teki Saldırıları Kınadı(10/10)9


 Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Kuveyt'te 26 Haziran'da cuma namazı sırasında İmam Sadık Camisi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.



"Bu vahşi saldırı sadece kardeş Kuveyt'in değil, tüm İslam aleminin huzurunu ve ahengini hedef almıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, terör saldırısının şiddetle kınandığı vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Saldırının mübarek ramazan ayında gerçekleştirilmesi, saldırganların kutsal değerleri hiçe saydıklarını göstermektedir. Müslümanların birliğini bozmaya, mezhepler arasına fitne sokmaya çalışan bu sapkın güruh amacına asla ulaşamayacaktır. Kuveytli kardeşlerimizin üzüntülerini paylaşıyor, terörizmle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."



Tunus'taki saldırı da kınandı



Başbakanlık, 26 Haziran Cuma günü Tunus'ta meydana gelen terör saldırısını da kınadı.



Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Tunuslu kardeşlerimizin istikrar, barış ve kalkınma yolunda bölgeye ilham kaynağı olan kazanımlarını baltalamayı hedefleyen bu vahşi saldırıyı yapanlar amacına asla ulaşamayacaktır. Türkiye her zaman olduğu gibi Tunuslu kardeşlerimizin yanında olmaya, başta terörizmle mücadele olmak üzere her alandaTunus ile tam bir dayanışma içinde bulunmaya devam edecektir." 








Etiketler: Başbakanlık  Tunus  Ve  Kuveyt  Teki  Saldırıları  Kınadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER