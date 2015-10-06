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BAŞBAKANLIK: OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK


BAŞBAKANLIK: OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK
Tarih : 06 Ekim 2015, 10:11
Puan Ver : Başbakanlık: Operasyonlar Kararlılıkla Sürecek(0/10)


Toplantıda; Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki hava ihlalleri, Suriye  ve Irak topraklarından Türkiye'ye yönelen terör tehdidi ile yurt içinde  sürdürülmekte olan terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum ele  alındı.

 

Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan  yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Toplantıda Suriye'de yaşanmakta olan gelişmeler, Türkiye-Suriye sınır  bölgesindeki hava ihlalleri de dahil olmak üzere detaylı bir şekilde ele  alınmıştır. Bundan sonra sınır bölgesinde herhangi bir ihlalin yaşanması  durumunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

 

NATO Konseyi'nde bugün yapılan görüşmeler ve sonrasında Türkiye ile  dayanışma ifade eden açıklama memnuniyetle karşılanmıştır.

 

Toplantıda Suriye ve Irak topraklarından ülkemize yönelen terör  tehdidi ile yurt içinde sürdürülmekte olan terörle mücadele operasyonlarında  gelinen son durum ayrıntılı bir şekilde görüşülmüştür. Vatandaşımızın güvenliğini  sağlamak ve terör tehdidini bertaraf etmek için operasyonlar kararlılıkla devam  ettirilecektir."

 

 








Etiketler: Başbakanlık  Operasyonlar  Kararlılıkla  Sürecek    haber

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