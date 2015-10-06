

Toplantıda; Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki hava ihlalleri, Suriye ve Irak topraklarından Türkiye'ye yönelen terör tehdidi ile yurt içinde sürdürülmekte olan terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum ele alındı.







Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:







"Toplantıda Suriye'de yaşanmakta olan gelişmeler, Türkiye-Suriye sınır bölgesindeki hava ihlalleri de dahil olmak üzere detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bundan sonra sınır bölgesinde herhangi bir ihlalin yaşanması durumunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.







NATO Konseyi'nde bugün yapılan görüşmeler ve sonrasında Türkiye ile dayanışma ifade eden açıklama memnuniyetle karşılanmıştır.







Toplantıda Suriye ve Irak topraklarından ülkemize yönelen terör tehdidi ile yurt içinde sürdürülmekte olan terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum ayrıntılı bir şekilde görüşülmüştür. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini bertaraf etmek için operasyonlar kararlılıkla devam ettirilecektir."







