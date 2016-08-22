Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.Zirve 3 saat sürdü.



Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 10.00'da başladı.Yenikapı'daki birlik ve beraberlik ruhunun devam ettirilmesinin amaçlandığı görüşmede, FETÖ'nün darbe girişimi, terörle mücadele, anayasa paketi ile Gaziantep saldırısının ele alındığı öğrenildi.