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başbakanlık konutu'ndaki liderler zirvesi 3 saat sürdü

BAŞBAKANLIK KONUTU'NDAKİ LİDERLER ZİRVESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.Zirve 3 saat sürdü.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 15:10
Puan Ver : Başbakanlık Konutu'ndaki Liderler Zirvesi 3 Saat Sürdü(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.   Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat  10.00'da başladı.Yenikapı'daki birlik ve beraberlik ruhunun devam ettirilmesinin  amaçlandığı görüşmede, FETÖ'nün darbe girişimi, terörle mücadele, anayasa paketi  ile Gaziantep saldırısının ele alındığı öğrenildi.








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