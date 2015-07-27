

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, devam eden terör soruşturmaları ve sınır ötesi operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada IŞİD, PKK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonları sürdüğü kaydedilerek şunlar kaydedildi;







"Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini, güvenlik güçlerini hedef alan, sivil vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehdit eden DAEŞ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurtiçinde ve sınır ötesinde sürdürülmektedir. 26/07/2015 tarihinde icra edilen hava harekƒtında PKK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanları ile mağaralar, modern ve klasik mühimmat ile vurulmuştur. Öte yandan yurtiçinde de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Devam eden soruşturmalar çerçevesinde; 27 Temmuz 2015 tarihi itibariyle DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü ve iltisaklı yapılanmalar ile diğer marjinal sol örgütlere karşı yapılan çalışmalarda, terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda kamu düzenini tehdit eden yasadışı faaliyetlerde bulunan, vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı silahlı eylem gerçekleştiren veya eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen çok sayıda kişiye yönelik eşzamanlı olarak 34 ilde operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar terör örgütleri ile ilişkili görülen toplam 1050 kişiye gözaltı işlemi uygulanmıştır. Gözaltına alınanlar hakkında adli süreç devam etmektedir."







'ULUSLARARASI ÖRGÜTLER NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRMEKTEDİR'







"Ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik saldırılar ve terörizme karşı aldığımız önlemler hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO Konseyi toplantıya çağrılmıştır. Dışişleri Bakanlığı dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası örgütler nezdinde gerekli girişimleri sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan terör tehditlerine yönelik mücadele ayrım gözetmeksizin karalılıkla devam edecektir."