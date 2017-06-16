BAŞBAKAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ DİYARBAKIR'DA SIKI GÜVENLİK
Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelişi öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı
Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelmesine saatler kala kentte polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Diyarbakır Havalimanı yolunda bulunan açık kanalizyasyonlar, sulama kanalları ve köprü altlarında dalgıç polisler tarafından bomba ve patlayıcı araması yapıldı.
kaynak:habertürk
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