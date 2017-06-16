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başbakan'ın ziyareti öncesi diyarbakır'da sıkı güvenlik

BAŞBAKAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ DİYARBAKIR'DA SIKI GÜVENLİK

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelişi öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı

Tarih : 16 Haziran 2017, 12:35
Puan Ver : Başbakan'ın Ziyareti Öncesi Diyarbakır'da Sıkı Güvenlik(7/10)7


Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelmesine saatler kala kentte polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Diyarbakır Havalimanı yolunda bulunan açık kanalizyasyonlar, sulama kanalları ve köprü altlarında dalgıç polisler tarafından bomba ve patlayıcı araması yapıldı.

 



 



 



kaynak:habertürk








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