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BAŞBAKAN'IN KONVOYUNDA KAZA: 2 POLİS YARALI


BAŞBAKAN'IN KONVOYUNDA KAZA: 2 POLİS YARALI
Tarih : 21 Temmuz 2015, 16:22
Puan Ver : Başbakan'ın Konvoyunda Kaza: 2 Polis Yaralı(10/10)12


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki incelemelerin ardından helikopterle Adıyaman'a gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha sonra karayolu ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Burada düzenlenen askeri uğurlama töreni sonrası Başbakan Davutoğlu karayoluyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan yaralı 2 askeri ziyaret etmek istedi. Başbakan Davutoğlu'nun konvoyunda bulunan Adıyaman Garnizon Komutanı İbrahim Koyuer, İl Emniyet Müdürü Fikret Salmaner, İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik'in bulunduğu araçlar ile 112 sağlık ekibinin içerisinde bulunduğu ambulans kaza yaptı. Kazada Sadullah Ergin ile ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.








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