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Başbakan'ın haddini bildirdiği provokatörün kim olduğu ortaya çıktı!

BAŞBAKAN'IN HADDİNİ BİLDİRDİĞİ PROVOKATÖRÜN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Başbakan Yıldırım ile Merkel'in basın toplantısı esnasında, toplantıyı yalan fotoğraflarla provoke etmeye çalışan sözde gazetecinin PKK yanlısı Armanc Agid Nerweyi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 08:20
Puan Ver : Başbakan'ın Haddini Bildirdiği Provokatörün Kim Olduğu Ortaya Çıktı!(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım ile Angela Merkel basın toplantısında araya giren gazeteci görünümlü provokatörün kim olduğu belli oldu.

Toplantı esnasında Afrin'den olmayan eski fotoğrafları Afrin'denmiş gibi göstererek kara propaganda yapmaya çalışan sözde gazetecinin Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi.

BAŞBAKAN HADDİNİ BİLDİRDİ

Basın toplantısında, YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söyleyerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

Yıldırım görüntülere yansıtılmayan fotoğrafı gösteren şahsa, "Onlar başka olayların resimleri, burada propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel ne olduğunu görürsün. Bu gösterdiğin resimler hep başka olaylara ait resimler. Burada insanları etkilemeye kalkma." cevabını verdi.

"YANLIŞ RESİM GÖSTEREN ARKADAŞ GERÇEĞİ GÖRSÜN"

Yıldırım, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." ifadesini kullandı.

İşte o kara propaganda yapmaya kalkan sözde gazetecinin hayatından iki kare:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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