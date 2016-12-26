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Başbakanın Girişimiyle İzmir Metrosu 7 Km Uzatılacak
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başbakanın girişimiyle izmir metrosu 7 km uzatılacak

BAŞBAKANIN GİRİŞİMİYLE İZMİR METROSU 7 KM UZATILACAK

İzmir Metro hafif raylı sisteminin Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatılmasına ilişkin proje, Başbakan Yıldırım'ın girişimiyle "2017 yılı yatırım programına alınması" yönündeki Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 13:31
Puan Ver : Başbakanın Girişimiyle İzmir Metrosu 7 Km Uzatılacak(9/10)10


İzmir'de hafif raylı sistemin Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatılmasına ilişkin proje, Başbakan Binali Yıldırım'ın girişimiyle "2017 yılı yatırım programına alınması" yönündeki Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldığı bildirildi.



İzmir'de Bornova Evka 3- Fahrettin Altay arasında 16,5 kilometre hat uzunluğu ve 17 istasyonla toplu ulaşımda önemli yeri bulunan İzmir Metro Hafif Raylı Sistemi'nin 7,2 kilometre uzatılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belideyesi'nin yürüttüğü çalışmalara, Başbakan Binali Yıldırım'dan destek geldi.



Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okulu'na uzatılması planlanan ve 280 milyon Avroya mal olması beklenen hattın finansmanının sağlanacağı uluslararası kredi için gereken "Kalkınma Bakanlığınca yıllık yatırım planına alınması" gerekliliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesiyle 2017 yılı yatırım programına alınması için Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldı.



Projenin yatırım planına alınması sonrası gerekli krediyi sağlayarak 2017'de başlaması öngörülen çalışmalarla metro hattı, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Siteler, Kaymakamlık durakları eklenerek 7,2 kilometre daha uzayacak. İşletmeye 2020 yılında alınmasını hedeflenen hat tamamlandığında İzmir Metrosu Evka-3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasında 19 kilometre hat uzunluğuna ulaşacak.



KALKAN: "KENT İÇİ ULAŞIMINDA BÜYÜK FAYDALAR SAĞLAYACAK"



AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, yaptığı açıklamada, projenin 2017 yılı yatırım programına alınması için Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açılmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.



AK Partinin ülkedeki yeniliklerin ve gelişimin öncüsü olduğunu, bu anlamda kentteki yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Kalkan, "halka hizmet" denilince görüş ayrılıklarının bir tarafa bıraktıklarını söyledi. Kalkan, şöyle devam etti:



"İzmir metro hattının kıymetli hemşehrilerinizin kent içi ulaşımında büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. İzmir sevdalısı bir başbakanımız var. 2011 yılından beri kentimize kazandırdıkları ve devam eden projeleriyle hemşehrilerimizin gönlünde taht kurdu. Böyle bir Başbakanımız varken bir de 'Yenikapı Ruhu' gönüllerimizdeyken hizmetin önünde hangi engel durabilir? İzmir ve İzmirli için çalışmaya devam edeceğiz."



"İZBAN'I DA BİRLİKTE YAPTIK"



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise geçen yıllarda merkezi hükümet ile yerel yönetimin Türkiye'nin en büyük kent içi ulaşım ağı olan İZBAN'a imza attığını hatırlatarak, "İzmir'e verdiğimiz önemi o zaman da göstermiştik, şimdi de Fahrettin Altay-Narlıdere Hafif Raylı Sistem Projesine yaptığımız destekle de bir kez daha ortaya koyuyoruz." dedi.



İddialarının, İzmir'i Türkiye'nin en gelişmiş ikinci kenti yapmak olduğuna işaret eden Delican, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım'ın İzmir'e olan sevgisini geçtiğimiz günlerde kentte yaptığı ziyarette hep beraber gördük. Ülkemizin yükselişinde İzmir'in yeri çok önemli, her açıdan gelişen bir İzmir Türkiye'yi yükseltecektir. İzmir'imizi çağdaş ve modern bir kent yapmak için elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:ahaber








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