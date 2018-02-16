Başbakan Yıldırım ile Merkel'in basın toplantısı esnasında, toplantıyı yalan fotoğraflarla provoke etmeye çalışan sözde gazetecinin gösterdiği kareler, yalan olduğu belgelenen fotoğraf serisinden çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya temasları kapsamında dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendisini gazeteci olarak tanıtan bir dernek çalışanının Afrin operasyonunu protesto için gösterdiği fotoğraflar, Anadolu Ajansının (AA) daha önce yalan olduğunu belgelediği fotoğraf serisi arasından çıktı.

GAZETECİYİM DEDİ, DERNEK KARTVİZİTİ DAĞITTI

Mehmetçik'in Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak isteyen Armanc Agid Nerweyi adlı dernek çalışanı, basın mensubuymuş gibi toplantıya katılarak Basnews için çalıştığını belirtti ancak isminin yazılı olduğu bir derneğin kartvizitini dağıttı.

Terör örgütü PYD/PKK yanlısının, toplantıda gösterdiği fotoğrafların Afrin'den olduğu iddiası ise yalan çıktı.

GÖSTERDİĞİ FOTOĞRAFLAR BAŞKA OLAYLARA AİT

Nerweyi'nin gösterdiği fotoğrafların terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarınca da kara propaganda için kullanıldığı ortaya çıktı.Toplantıda provokasyon girişiminde bulunan Nerweyi'nin Afrin'de çekildiği yalanıyla gösterdiği fotoğraflardan biri olan yaralı çocuk fotoğrafının 2016'nın ağustos ayında medyada yayımlandığı görüldü.

"AFRİN'DE ÇOCUKLARI KURTARIN" ETİKETLİ KARA PROPAGANDA



Nerweyi'nin gösterdiği, daha önce terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan bir diğer fotoğraf ise Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin bir haberinde kullanıldığı, Reuters ajansınca servis edilen bir fotoğraf olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLARI İNTERNETTEN İNDİRDİ

Basın toplantısı sonrasında Nerweyi, bu fotoğrafları internetten indirdiğini belirtti. Gazeteci olduğunu iddia eden Nerweyi, basın toplantısı kurallarına uygun davranmadı. Nerweyi, kendisine söz verilmediği halde oturduğu yerden yüksek sesle konuşmaya başladı. Basın toplantısının düzenlendiği sırada bir soruya cevap veren konuşmacının sözünü provokatörlük yaparak kesmeye çalıştı.

"NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORSAN AFRİN'E GEL"

Başbakan Yıldırım da basın toplantısında yalan söyleyerek provokatörlük yapan Nerweyi'ye yönelik, "Onlar başka olayların resimleri. Propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel. Orada doğrusunu görürsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada