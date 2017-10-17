Ak Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, belediyelerin emlak vergisini yüzde 50'den fazla artırmasını engelleyen düzenlemenin torba yasa ile geleceğini açıkladı. Yıldırım, cep telefonu görüşmesindeki vergi oranlarında da indirime gidileceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KİRALIK OTELLERİN KİRA SÜRESİ 49 YIL UZATILDI"

Turizm bölgelerinde kiralanan otellerinin kira süresini 49 yıl daha uzatacağız.

BELEDİYELERE EMLAK AYARI

Bu hafta komisyonda bir 130 maddeden fazla olan bir torba yasa var. Birçok toplum kesimini ilgilendiren maddeler var. Belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor. Bazı belediyeler para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5 bin lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı kardeşim? Buna el attık, yüzde 50'den fazla artıramayacak. Yüzde 500 olur mu? Bu gaddarlıktır. Bunun hesabını verecekler. Ben yaptım oldu yok! Şimdi tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler.

CEP TELEFONU VERGİSİ YÜZDE 25'TEN YÜZDE 7,5'E DÜŞTÜ

Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25. 7.5'e düşürüyoruz. Ev telefonunda da görüşme yüzde 15. Bunu da yarıya düşürüyoruz. Telefon şirketleri düşürmezse biz de onları düşürürüz. Büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde esnaf muaflığı var.

Kaynak: haberinburada