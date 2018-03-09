Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Fabrikasında 5 yıl çalışma garantisi var. Bu tercihi çalışanın kendisi yapacak. Bu fabrikalar en az 5 sene üretim yapacak. Kapatılmayacak. Fabrikaların değerli arsaları var, satılıyor iddiaları da külliyen yalandır" dedi.

"FABRİKALAR KESİNLİKLE KAPATILMAYACAK"

Şeker fabrikalarının kapatılacağı konusunda açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Fabrikasında 5 yıl çalışma garantisi var. Bu tercihi çalışanın kendisi yapacak. Bu fabrikalar en az 5 sene üretim yapacak. Kapatılmayacak. Fabrikaların değerli arsaları var, satılıyor iddiaları da külliyen yalandır. Bunun doğrusu, fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecektir. Ayrıca bir fabrika üretim yapmazsa teminatı nakde çevrilecek ve devam edilecek. Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üretimiz bu işten yararlanacak" dedi.

"ŞÜPHE BİLE BİZİM İÇİN YETERLİ"

Yıldırım, Nişasta bazlı şekerin, sağlık açısından bazı sakıncaları olduğu konuşuluyor. Ama ispatlanmış bir şey yok fakat şüphe bile bizim için yeterlidir. Bu yüzden de bu nişasta bazlı şeker üretimin sıkı bir denetim altına alacağız, düzenlemeler getireceğiz, kotasını da kısacağız. Bu iş üstünden siyaset yapmaya çalışanlar bu memlekete hizmet etmiyor" diye konuştu.

ASANSÖR TEPKİSİ: ELİNE MİKROFONU ALAN AHKAM KESİYOR

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bu ara mikrofonu eline alan internetin başına geçen Youtube'un başına geçen ahkam kesiyor. Din hakkında konuşacak olan bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Asansörde bir arada çıkarlarsa şöyle olur vs delisaçması şeyler. Bunu söyleyen kendi itikatını sorgulamalı.

Kadın ile erkek birbirini tamamlar. Yan yana omuz omuza ülkemiz için çalışacağız. Bizim yüce Rabbimiz var, hepimizin inandığı. Bir kitabımız var, Kur'an hepimiz için rehber. Bir de Peygamber sünnetimiz var. Bunlar bizim için ölçüdür. Bir takım insanların yorumları, yorumdan da öte şunu yaparsan böyle olur diyerek korku salmaları asla kabul edilemez. Korkuyla insanlara din anlatılmaz. Dinin güzelliklerini anlatacaksın. İslam kolaylık dini. Hurafelerle kimse din hakkında ahkam kesmesin.

Kaynak: haberinburada