BAŞBAKAN'DAN ÖLDÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜNÜN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz yıl Aralık ayında İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesini ziyaret etti.
İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ödemiş'te öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesini ziyaret etti.
BAŞBAKAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi açılışının ardından AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ödemiş'te öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesine ziyarette bulundu.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Başbakan Yıldırım, kendisini evin bulunduğu sokakta bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti. Çocukları seven ve onlara oyuncak hediye eden Yıldırım, daha sonra AK Parti Tire İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Ödemiş'ten ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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