

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede, olağanüstü halin (OHAL) kesinlikle uzatılmamasını istedi.







CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Yıldırım ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede, son dönemde Türkiye'de yaşananlara ilişkin kaygılarını iletti.







Görüşmede Kılıçdaroğlu, OHAL'in "kesinlikle uzatılmaması" gerektiğini bildirdi