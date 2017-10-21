Başbakan Yıldırım, "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AİLE GEÇİNDİRECEK KADAR BURS ALIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite burslarına ilişkin, "Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise bin 410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan bin 410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir duruma geldi" açıklamasını yapmıştı.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI

Vatandaşlarımız rahat olsun, hiçbir şekilde öğrencilerimizin aleyhine bir düzenleme asla olmayacak, daha iyi olacak. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacağı, rahat rahat geleceğe hazırlanacakları bir geçiş sistemi getiriliyor.

Kaynak: haberinburada