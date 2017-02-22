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Başbakan'dan Mhp İle Ortak Etkinlik Açıklaması
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başbakan'dan mhp ile ortak etkinlik açıklaması

BAŞBAKAN'DAN MHP İLE ORTAK ETKİNLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerle yaptıkları görüşmede kritik açıklamalar yaptı

Tarih : 22 Şubat 2017, 15:15
Puan Ver : Başbakan'dan Mhp İle Ortak Etkinlik Açıklaması(6/10)5


Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Habertürk TV Genel Müdür Veyis Ateş, toplantıdan ayrıntıları aktardı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP samimiyse idam cezasını getirirse, MHP olarak kayıtsız şartsız destek veririz" açıklamasına ilişkin, "Referandum sonrası MHP ile oturur konuşuruz. Önce referandumu yapalım, sonra bakarız" ifadelerini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ortak etkinlik konusunda, "Belki bir iki programda olur ama etkinlik yok" dedi.



Bozkurt işareti yapması: Gerekirse her işareti yaparız. Bölücü olmayan her işareti kullanırız.



 



kaynak:habertürk








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