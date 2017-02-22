

Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Habertürk TV Genel Müdür Veyis Ateş, toplantıdan ayrıntıları aktardı.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP samimiyse idam cezasını getirirse, MHP olarak kayıtsız şartsız destek veririz" açıklamasına ilişkin, "Referandum sonrası MHP ile oturur konuşuruz. Önce referandumu yapalım, sonra bakarız" ifadelerini kullandı.







Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ortak etkinlik konusunda, "Belki bir iki programda olur ama etkinlik yok" dedi.







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kaynak:habertürk