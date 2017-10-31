Ak Parti Grup Toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "KOBİ'lere yeni bir kredi imkanı getireceğiz. KOBİ'lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürünlere yönelerise yüzde 70'i hibe yüzde 30 geri ödemeli destek sağlayacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

EKONOMİDEKİ BÜYÜMEDE ASLAN PAYI YATIRIMDAN

Her türlü saldırıya rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Türkiye bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 3.9'u yatırımdan geliyor" dedi. Başbakan Yıldırım, "Son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok düzenleme var. Bunları anlatacak zaman bulamıyoruz. Reform niteliğinde önemli düzenlemelere imza atıyoruz. Arkadaşlarımızın Türkiye'nin geleceğinin inşaasında ortaya koydukları gayret için teşekkür ediyorum" dedi.

İHRACATTA YENİ HEDEF

Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacak. 2017 yılını ihracatta, istihdamda seferberlik yılı ilan etmiştik. Hedefi ihracatta 153 milyar koymuştuk. Şimdi yeni hedefimiz 156.5 milyar dolar. Arkadaşlarımızın ortaya koydukları büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum.

KOBİLERE KREDİ MÜJDESİ

KOBİ'lerimize yeni bir kredi imkanı getiriyoruz. KOBİ'ler eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'i ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek. 500 milyon desteği KOBİ'lerimize vermiş olacağız.

Stratejik ürün desteği planladık. Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazlaysa bunlara ayrı bir destek programını da hayata geçiriyoruz.

GÜMRÜK KAPILARINDA YENİ SİSTEM

Bir diğer gelişme gümrük kapılarında. Gümrük kapıları malların ve ziyaretçilerin karşılaştıkları, bizim vitrinimiz niteliğindedir. Kara gümrük kapılarımıza gelen ve giden bütün araçlar artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemi ile çalışacak. Yarın itibarıyla 17 sınır kapımızda kurulan sistem faaliyete geçecek. Kapıköy, Sarp ve Türközü sınır kapılarında da sistem çalışmalar biter bitmez faal hale gelmiş olacak. Kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım atmış olacağız.

"BÜTÇENİN BÜYÜKLÜĞÜ 763 MİLYAR LİRA"

2018 bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 2018 bütçesi nedir, ne değildir. Bu bütçemiz AK Parti iktidarının 16. bütçesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde üst üste 16 bütçe yapan başka bir iktidar var mı? Ben hatırlamıyorum.

Bütçenin bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira. 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9. 2002'de bütçenin yüzde 43'ü faiz borcuna gidiyordu. 2002'de 100 lira vergi topluyorduk, içinden 86 lirasını faize yatırıyorduk. Geriye 14 lira para kalıyordu, bozdur bozdur harca. Bu bütçede 100 liranın 88 lirası bizde kalıyor. Gönlümüz istiyor ki hiç vermeyelim. Gömü bulmadık, faize giden paraları aldık, milletin hizmetine verdik. Bu işe sizin aklınız ermez. Eğitim bütçesi 11 milyardan 134 milyara çıkmış.

"SAĞLIK BÜTÇEMİZ 127 MİLYAR LİRA"

2019'da tekli eğitime geçeceğiz. Şimdiden bazı iller tekli öğretime geçti. Sabah başlıyor akşama kadar. Sabahçı öğlenci kalktı. Bütçemizin yüzde 18'i eğitime ayrılıyor. Buraya ne kadar ayırırsak geleceğe yatırım yapmış oluruz.

Sağlık diğer bir alanımız. AK Parti hükümetlerinin gururla ifade edebileceği başarılı alanlarımızdan biri de sağlık. 2018 yılında sağlık bütçemiz 127 milyar lira. Bütçe gelirinin yüzde 17'sini sağlığa ayırıyoruz. Bu bütçe faiz değil, yatırım ve hizmet bütçesidir.

Sosyal harcamalar. 2002 yılında sosyal harcama kaleminde belediye, hükümet hepsi 3 milyarın altında. Bugün 51 milyar lira. Sosyal devlet lafla olmuyor.

TARIM DESTEKLERİ

Tarım desteklerimiz yine 2018 bütçesinde çok önemli miktarda artıyor. Yatırım ve destek olarak 25 milyar lira tarım sektörüne yer ayırdık. Eğer biz 2002'deki şekilde 15 yıl boyunca faiz ödeseydik, yaklaşık olarak 1.9 katrilyon faiz ödeyecektik. Şimdi bu anlattığım oranlara düşünce bizim ödediğimiz faiz miktarı 3'te 1'in altına düştü. Cebimizde 1.4 katrilyon para kaldı. Bu para ile de köprüler, yollar, hastaneler, okullar yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük.

Bugün yarın devreye gidecek merak etmeyin. Yeni seneden itibaren bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor.

Kaynak: haberinburada