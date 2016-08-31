

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılışına katılmayacakları yönündeki açıklaması üzerine iki isme bu toplantıya katılmaları için davette bulundu. Yıldırım, "Ben bir kez daha hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Barolar Birliği Başkanına özellikle bir kez daha davette bulunuyorum" dedi.







