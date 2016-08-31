O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU VE METİN FEYZİOĞLU'NA ADLİ YIL AÇILIŞI İÇİN DAVET


BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU VE METİN FEYZİOĞLU'NA ADLİ YIL AÇILIŞI İÇİN DAVET
Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:33
Puan Ver : Başbakan'dan Kılıçdaroğlu Ve Metin Feyzioğlu'na Adli Yıl Açılışı İçin Davet(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılışına katılmayacakları yönündeki açıklaması üzerine iki isme bu toplantıya katılmaları için davette bulundu. Yıldırım, "Ben bir kez daha hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Barolar Birliği Başkanına özellikle bir kez daha davette bulunuyorum" dedi.



 








Etiketler: Başbakan  Dan  Kılıçdaroğlu  Ve  Metin  Feyzioğlu  Na  Adli  Yıl  Açılışı  İçin  
Davet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER