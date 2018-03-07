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BAŞBAKAN'DAN KIBRIS'TAKİ SONDAJ KRİZİ İLE İLGİLİ İLK YORUM GELDİ


Başbakan'dan Kıbrıs'taki sondaj krizi ile ilgili ilk yorum geldi
Tarih : 07 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Başbakan'dan Kıbrıs'taki Sondaj Krizi İle İlgili İlk Yorum Geldi(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Rum kesiminin sondaj çalışmalarını ABD Donanmasına ait 6. Filo'nun koruyacağı iddialarını yanıtladı. Yıldırım "Kışkırtıcı faaliyetler karşılık bulur" dedi.

"BU DENSİZLERİ MUHATAP ALMIYORUZ"

Başbakan, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılması ile ilgili ise "Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ay yıldızlı bayrağımız bizim gururumuzdur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz, bütün imkanlarımızı da seferber ediyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz."dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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