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başbakan'dan flaş hdp açıklaması

BAŞBAKAN'DAN FLAŞ HDP AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım HDP'li vekillerin gözaltın alınmasıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "Yapılan hukuka uygundur. Seçimle gelip terörle içi içe girenler bunun hesabını verir" dedi.

Tarih : 04 Kasım 2016, 14:12
Puan Ver : Başbakan'dan Flaş Hdp Açıklaması(6/10)7


Başbakan Yıldırım, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla Haliç Kongre  Merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin  sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, ifade vermeye gitmeyen HDP'lilere operasyon  konusundaki bir soru üzerine, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu dile  getirerek, şunları kaydetti: "Hukukun önünde hiç kimsenin geçiş üstünlüğü yok. Bütün  vatandaşlarımız hukuk önünde eşittir. Yapılan işlem hukuk içerisine bir işlemdir.  Yani daha önce mahkemeler dokunulmazlıkları kaldırılan toplam 154 milletvekili  hakkında çağrı yapmışlar. Bunlardan HDP milletvekilleri dışında tamamı gitmiş  ifade vermiş ve yasal süreç devam etmektedir. HDP milletvekillerinden sadece bir  tanesi gitmiş, 54 tanesi bu çağrıya uymamıştır. Yani hukukun üstünlüğünü  tanımamışlardır. Dolayısıyla yapılan işlem mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine  getirmemesi üzerine gerçekleşen bir işlemdir. Gözaltı işlemi bu şekilde  gerçekleşmiştir.



  'TERÖRLE SİYASİ İRADEYİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK LAZIM'



Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li  milletvekillerinin gözaltıları konusunda "Seçimle gelenlerin gidiş yolu seçimle  olur" değerlendirmesine ilişkin bir soruyu, şöyle yanıtladı:  "Seçimle gelen tabii seçimle gider, onda hiç kimsenin itirazı olamaz.  Seçimle gelip, terörle iç içe girenler elbetteki bunun hesabını vermelidir. Orada  işi birbirine karıştırmamamız lazım. Eğer kastettiği bugünkü savcılığın yaptığı  tasarrufsa, işlemse Sayın Kılıçdaroğlu iki şeyi birbirine karıştırıyor. Terörle  siyaseti, milli iradeyi birbirine karıştırmamak lazım. Seçimle geldiniz,  vatandaşlara hizmet ettiniz, vatandaşın hayatını kolaylaştırdınız, bir dahaki  seçimde ya devam edersiniz ya da göreviniz sona erer. Buradaki olay farklıdır.  Buradaki iş tamamen yargısal bir faaliyettir. Seçilmiş olmasına rağmen terörle  birlikte hareket eden, terörü teşvik eden ve terörü cesaretlendiren, lojistik  destek verenler ve bu tutumları nedeniyle de dokunulmazlıkları Anayasa  değişikliği sona erdirilen milletvekilleri hakkında hukuki bir işlemdir. Bu  konunun net olarak ortaya konulması lazım. Vatandaşın kafasını karıştırmaya hacet  yok.








Etiketler: Başbakan  Dan  Flaş  Hdp  Açıklaması    haber

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