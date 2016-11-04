

Başbakan Yıldırım, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, ifade vermeye gitmeyen HDP'lilere operasyon konusundaki bir soru üzerine, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Hukukun önünde hiç kimsenin geçiş üstünlüğü yok. Bütün vatandaşlarımız hukuk önünde eşittir. Yapılan işlem hukuk içerisine bir işlemdir. Yani daha önce mahkemeler dokunulmazlıkları kaldırılan toplam 154 milletvekili hakkında çağrı yapmışlar. Bunlardan HDP milletvekilleri dışında tamamı gitmiş ifade vermiş ve yasal süreç devam etmektedir. HDP milletvekillerinden sadece bir tanesi gitmiş, 54 tanesi bu çağrıya uymamıştır. Yani hukukun üstünlüğünü tanımamışlardır. Dolayısıyla yapılan işlem mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemesi üzerine gerçekleşen bir işlemdir. Gözaltı işlemi bu şekilde gerçekleşmiştir.







'TERÖRLE SİYASİ İRADEYİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK LAZIM'







Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li milletvekillerinin gözaltıları konusunda "Seçimle gelenlerin gidiş yolu seçimle olur" değerlendirmesine ilişkin bir soruyu, şöyle yanıtladı: "Seçimle gelen tabii seçimle gider, onda hiç kimsenin itirazı olamaz. Seçimle gelip, terörle iç içe girenler elbetteki bunun hesabını vermelidir. Orada işi birbirine karıştırmamamız lazım. Eğer kastettiği bugünkü savcılığın yaptığı tasarrufsa, işlemse Sayın Kılıçdaroğlu iki şeyi birbirine karıştırıyor. Terörle siyaseti, milli iradeyi birbirine karıştırmamak lazım. Seçimle geldiniz, vatandaşlara hizmet ettiniz, vatandaşın hayatını kolaylaştırdınız, bir dahaki seçimde ya devam edersiniz ya da göreviniz sona erer. Buradaki olay farklıdır. Buradaki iş tamamen yargısal bir faaliyettir. Seçilmiş olmasına rağmen terörle birlikte hareket eden, terörü teşvik eden ve terörü cesaretlendiren, lojistik destek verenler ve bu tutumları nedeniyle de dokunulmazlıkları Anayasa değişikliği sona erdirilen milletvekilleri hakkında hukuki bir işlemdir. Bu konunun net olarak ortaya konulması lazım. Vatandaşın kafasını karıştırmaya hacet yok.