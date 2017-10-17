Ak Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, "Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Esnafımız işyerini satın almak isterse 500 bin krediyi 10 yıl vade ile alabilecek" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

ESNAFA MÜJDE

Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir ülke büyüyecekse bu ancak ve ancak bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesi ile birlikte çalışması ile mümkündür. Burada esnafımızla ilgili özel bir paragraf açmak istiyorum. Biz esnafımızı büyüyen, güçlü Türkiye'nin bel kemiği olarak görüyoruz. 2002 yılında 1 yıl boyunca bütün esnafa verilen kredi miktarıd 153 milyon lira. Bugün 22 milyara çıkmış. 2002'den bu yana 1.5 milyon esnaf ve zanaatkar 70 milyar lira kredi kullandı. Esnafa açtığımız kredi bu yıl 9 milyarı geçti. Esnaflar üretiyor, istihdam sağlıyor. Unutulan sanatları yaşatıyor. Bu yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var.

ESNAFLARA KREDİ SINIR 150 BİNDEN 200 BİNE ÇIKARILDI

900 kooperatifimiz kredi alabiliyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisi sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Esnafımız işyerini satın almak isterse 500 bin krediyi 10 yıl vade ile alabilecek. Bu krediler için piyasa faizi değil, Hazinenin desteklediği düşük faiz oranları kullanılacak.

"FAİZLER TÜRKİYE ŞARTLARIYLA ORANTILI DEĞİL"

Faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz.

Büyüme yüzde 5'in üzerinde seyrediyorken, küresel ve yerel yatırımlar artıyorken faizlerin yüksette seyretmesinin ekonomik kurallarıla izahı mümkün değildir. Bu konu da hükümetimizin 1. derecede öncelikli maddeler arasında yerini almıştır. Bugün 450 bin esnafımız ucuz krediden kullanma imkanına sahip. Kredi sınırı ne? 2002'de 5 bin lira. Şimdi 150 bin lira oldu.

Kaynak: haberinburada