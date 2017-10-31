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Başbakan'dan Engelli Vatandaşlara İki Müjde: 5 Bin Kişiye İş Verilecek, E-KPSS'nin Geçerliliği 4 Yıla Çıkacak

BAŞBAKAN'DAN ENGELLİ VATANDAŞLARA İKİ MÜJDE: 5 BİN KİŞİYE İŞ VERİLECEK, E-KPSS'NİN GEÇERLİLİĞİ 4 YILA ÇIKACAK

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, engelli vatandaşlara iki müjde verdi: 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz, E-KPSS'nin geçerlilik süresi 4 yıla çıkarılacak.

Tarih : 31 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Başbakan'dan Engelli Vatandaşlara İki Müjde: 5 Bin Kişiye İş Verilecek, E-Kpss'nin Geçerliliği 4 Yıla Çıkacak(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Engelli vatandaşlara 5 bin kadro müjdesi veren Başbakan, "E-KPSS sınavının geçerlilik süresini 4 yıla çıkarıyoruz." dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasının o kısmı:

Engelli çalışan istihdamlıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Engelli vatandaşlarımızın hakkını teslim eden onlara öncelik sağlayan tek parti AK Parti'dir. 2002'de 5777 memur vardı. Şimdi 52 bin 236. 10 kattan fazla büyük. 365 binin üzerinde engelli vatandaşımıza iş, aş sağladık 15 yılda. 15 yıl içinde engellilerle ilgili kapsamlı yasayı da AK Parti iktidarında biz çıkardık." diye konuştu.

"5 BİN ENGELLİ KARDEŞİMİZE İŞ VERECEĞİZ"

Yıldırım, "Önümüzdeki sene, 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. E-KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz." diyerek müjde üstüne müjde verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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