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Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor

BAŞBAKAN'DAN EDİRNE'YE HIZLI TREN MÜJDESİ: 2018'DE TEMELİ ATILIYOR

AK Parti'nin Edirne'de düzenlenen 6. Olağan Kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, "Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz." dedi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor(6/10)2

AK Parti'nin Edirne'de düzenlenen 6. Olağan Kongresinde konuşan Başbakan Yıldırım, "Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne- İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"1 MİLYON VATANDAŞIN EVİNDE BAYRAM HAVASI OLUŞTU"

1 milyona yakın taşeron ne olacak bizim durumumuz diye merak ediyordu. Nihayet karar verdik 1 milyona yakın taşeron işçi kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık, hayırlı uğurlu olsun. Bir milyon vatandaşın evinde yeni yıla girerken bayram havası oluştu.

ÇANAKKALE'YE MÜJDE

"2023'e emin adımlarla giriyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü 2023 yılında önce açılacağının müjdesini verdi.

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Kaynak: haberinburada



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