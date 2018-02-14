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BAŞBAKAN'DAN DENİZ YÜCEL YORUMU: UMARIM SERBEST KALIR


Başbakan'dan Deniz Yücel yorumu: Umarım serbest kalır
Tarih : 14 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Başbakan'dan Deniz Yücel Yorumu: Umarım Serbest Kalır(7/10)3

Berlin'de üst düzey temaslarda bulunmak ve Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Alman televizyonu ARD'nin akşam haber kuşağı Tagesthemen'in sorularını yanıtladı.

Haber bülteninde Yıldırım, bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÜMİT EDERİM SERBEST KALIR"

Başbakan Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" dedi.

GEÇEN SENE TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

HENÜZ İDDİANAME HAZIRLANMADI

Silivri Cezaevi'nde tutulan Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep ediyor. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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