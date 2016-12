Başbakan Ahmet Davutoğlu, Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili olarak "Bugünkü terörde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acıları üzerinde bir iç savaş çağrısında bulunuyorsa, 'devletin, halkına yönelik suçudur' diyorsa ve halkı, devlete isyana teşvik ediyorsa esas bunlar hukuken de millet vicdanında da sorgulanacak, yargılanacak, hükmü verilecek bir tutumdur" dedi.



Başbakan Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili olarak "Bugünkü terörde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acıları üzerinde bir iç savaş çağrısında bulunuyorsa, 'devletin, halkına yönelik suçudur' diyorsa ve halkı, devlete isyana teşvik ediyorsa esas bunlar hukuken de millet vicdanında da sorgulanacak, yargılanacak, hükmü verilecek bir tutumdur. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasi; modern, çağdaş bir devlette hiçbir siyasi böyle bir terör saldırısı karşısında dönüp de devletini, ait olduğu siyasal yapıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması bağlamında söylüyorum onu, suçlamaz, teröristleri suçlar. "







Sayın Demirtaş'ın açıklamalarında vahim unsurlar var. Bizim bileğimize ne takılacağına millet karar verir. Hukuki olarak da biz, her an hesap vermeye hazırız. Ama hesap veremeyecek olanlar, halkı isyana teşvik edenler, 'Terörist cenazelerine katılmayan milletvekilleri hakkında soruşturma açacağım' diyenler, açık olarak 'Terör örgütüne sırtımı dayıyorum' diyenler, iki polisimiz evinde şehit edilirken '2 polis için bunca operasyona gerek var mı' diyerek insan canını yok sayanlar, barış sözcüğü kullanıp arkasından daha dün, Diyarbakır'da hamile eşinin ve 3 yaşındaki çocuğunun yanında polisimizi şehit edenlere karşı sesini çıkarmayanlar, halk tarafından manen kelepçelenmiştir. Sayın Demirtaş'ın vicdanı kelepçelenmiştir, Sayın Demirtaş'ın izanı kelepçelenmiştir. Ben buradayım. Hesap soracak olan varsa buradayım, burada olacağım. Ankara'dayım, Diyarbakır'dayım, Konya'dayım. Türkiye'nin her yerindeyim" dedi.







'3 GÜN ULUSAL YAS İLAN ETME KARARI ALDIK'







Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki tren garı kavşağında 'Emek, Barış, Demokrasi Mitingi' öncesi meydana gelen, 86 kişinin ölümüne ve 186 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırının ülke bütününe ve Türk demokrasisine yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Davutoğlu, "Çok derin bir hüzün ve acı içindeyiz. Bugün ülkemiz, halkımız ve demokrasimiz büyük bir terör saldırısıyla hedef edinilmiştir. Bu saldırı herhangi bir şekilde tek bir gruba, o mitinge katılan vatandaşlarımıza ya da herhangi bir siyasi topluluğa karşı değildir. Bu saldırı ülkemizin bütününe karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı, demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Ülkemize yapılan bir saldırıdır çünkü Türkiye ateş çemberi içinde demokrasisiyle istikrarını bütünleştiren örnek bir ülkedir. Bu saldırıyla ülkemizin itibarına, ülkemizin huzur ve istikrarına doğrudan bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırının acısını hissetmeyen, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hüznünü yüreğinde hissetmeyen hiçbir vatandaşımız olduğu kanaatinde değilim" diye konuştu.







Ankara'daki saldırı dahil olmak üzere bugüne kadarki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar, polisler, askerler ve korucular için 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Davutoğlu, "Bu saldırı demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Bir kez daha sandıklara giderken böyle bir saldırı gerçekleştirilmesi doğrudan demokrasiyi ve demokratik hak ve özgürlükleri hedef edinmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Bu çerçevede de bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek terör saldırılarında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, şehit polislerimiz, askerlerimiz, korucularımız için 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldık. Bu karar ile terörü yapan kim olursa olsun ve kimi mağdur etmiş olursa olsun hepsine karşı 78 milyonun ortak hissiyatına tercüman olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.







'2 CANLI BOMBA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNE DAİR KUVVETLİ EMARELER OLUŞMUŞ DURUMDA'







Saldırının 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğine dair çok kuvvetli bulgular olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bugünler zor süreçlerden geçilen günler; her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç hissettiğimiz günler. Bugün maalesef Ankara'da siyasi görüşleri ne olursa olsun kimi destekliyor olurlarsa olsunlar gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanan vatandaşlarımıza yönelik saldırıda 86 şu ana kadar vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Ayaktan tedavi görenler hariç 186 yaralımız var. Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız olayın seyriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Daha sonra elde edilen bulgularla bu saldırının 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğine dair çok kuvvetli emareler oluşmuş durumda" şeklinde konuştu.







'SALDIRI KİMİN TARAFINDAN YAPILMIŞSA, HANGİ GİZLİ ODAKLAR DESTEK SAĞLAMIŞSA HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK'







Saldırı kim tarafından yapılmış ve desteklenmişse hepsinin ortaya çıkartılacağını ve hak ettikleri şekilde cezalandırılacağını kaydeden Davutoğlu, "Bir kez daha hükümetimiz ve milletimiz adına teröre karşı omuz omuza bir arada olma çağrısında bulunuyoruz. Halkımızın bütün kesimlerine buradan sesleniyorum. Bu tür durumlarda geçmişte olduğu gibi tam bir dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha göstermenin vaktidir. Hükümetimizin ve ilgili bütün birimlerimizin bugün de dün de yarın da her zaman bu terör saldırıları karşısında en etkin şekilde mücadele etmeye kararlı olduğumuz konusunda hiç kimsenin tereddütü olmamalıdır. Şundan emin olunuz ki bu saldırı kimin tarafından yapılmışsa hangi örgüt bunları desteklemişse arkalarındaki hangi gizli odaklar bu desteği sağlamışsa hepsi ortaya çıkartılacak ve hak ettikleri şekilde cezalandırılıp hukuka teslim edilecek" açıklamasında bulundu.







'HER TÜRLÜ PROVOKASYONA, TAHRİKE, NEFRET DİLİNE KARŞI BİRLİĞİMİZİ KORUMANIN GÜNLERİDİR'







Birlik çağrısı yapan Davutoğlu, bu dönemde provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini belirterek "Bugünlerde her türlü provokasyona karşı, tahrike karşı, tahrik dili, nefret dili kullananlara karşı birliğimizi ve beraberliğimizi korumanın günleridir. Bütün halkımıza buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun hangi etnik veya mezhebi kökenden gelerek hangi düşünceyi benimsemiş olursanız olun gelin hep beraber teröre karşı omuz omuza verelim ve bizden en farklı düşünenlere karşı her zamankinden daha fazla hoşgörülü, onlarla birlikte ortak bir ülkenin kaderini paylaşan eşit kaderdaşları olduğunuz gerçeğini bir kez daha dünyaya gösterin" dedi.







'TERÖRE KARŞI ORTAK BİR TAVIRDA BULUŞALIM'







Siyasi liderlere teröre karşı ortak tavırda buluşma çağrısını tekrarlayan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi liderlere de bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Terörü yapana göre değerlendirmeyelim. Terörü mağdurlarına göre de değerlendirmeyelim. Terör mağdurlarının hepsi mağdurdur ve onların hepsinin hukukunu korumak hepimizin vazifesidir. Terörü yapan da kim olursa olsun suçludur. Katliamı yapan insanlık düşmanlarıdır. Onlara karşı da omuz omuza duralım. 20 Temmuz Suruç saldırısından bu yana her tür terör olayının tehdidini hep beraber yaşadık. O zaman yaptığım çağrıyla vurguladığım daveti bir kez daha tekrar ediyorum. Teröre karşı ortak bir tavırda buluşalım. Bu çerçevede Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile tekrar görüşmeyi planlıyorum"







'SİYASİ LİDERLERİN SÖYLEMLERİNE DİKKAT ETMELERİ YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNMAYI GEREKLİLİK GÖRÜYORUM'







Başbakan Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Bütün siyasi liderlerin bugünlerde özellikle teröre karşı olan tutumda birleşmeleri önem taşıyor. Bugün de bazı açıklamalarda gördüğümüz gibi terörün bir kısmını meşru neredeyse olması gereken veya olduğu zaman masum gösterilmesi gereken bir terör kategorisine koyup terörün bir başka kısmının daha verileri ortada yokken halkı tahrik etmeye dönük açıklamalar yapmak Türkiye'de demokrasinin, halkımızın talepleri karşısında intikam dili kullanmak kimseye yakışmaz. Gün bir araya gelme, konuşma, ortak tehdide karşı ortak bir bilinçle hareket etme günüdür. Buradan siyasi parti liderlerine AK Parti Genel Başkanı olarak hitap etmiyorum. Şu anda bir AK Parti hükümeti iş başında değil. Anayasal zorunlulukla ülkeyi seçime götürmek üzere görev almış bulunan Bakanlar Kurulu söz konusu. Böylesi zor şartlarda ağır sorumluluğu üstlenmiş Başbakan olarak bütün siyasi partilere demokrasimizi, ülkemizi, halkımızı korumanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu çerçevede de bütün siyasi liderlerin söylemlerine dikkat etmeleri, tahriklerden uzak durmaları, toplumda katlanarak artacak nefret ve intikam söylemlerine kesinlikle kapılmamaları yönünde çağrıda bulunmayı gereklilik olarak görüyorum"







'TERÖR ODAKLARININ OYUNLARINA ALET OLACAK HABERLERDEN KAÇINMAYA ÖZEN GÖSTERELİM'







Medyaya da terör odaklarının propagandalarına alet olacak haberlerden kaçınması konusunda çağrı yapan Davutoğlu, "Özellikle her zaman terör olayları karşısında duyarlı tavrını takdir ettiğimiz medyamıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu terör odakları tam da kendi propagandalarını yapabilmek ve ülkede bir panik havası estirebilmek için bugünlerde birçok görüntüyü sanal ortamda ortaya atabilirler. Lütfen, bu terör niyetlerine ve propaganda faaliyetlerine karşı medya duyarlılığı ve toplumsal duyarlılık içinde ortak tavır alalım. Kesinlikle terör odaklarının oyunlarına alet olacak haberlerden kaçınmaya özen gösterelim" dedi.







'GÜN ULUSLARARASI TOPLUMUN TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜDÜR'







Son çağrısını uluslararası topluma yapan Davutoğlu, teröre karşı ortak hareket etme ve birlik olma davetinde bulunarak "Bütün uluslararası toplumu Türkiye ile dayanışmaya bir kez daha davet ediyoruz. Bugün gerek doğrudan arayarak gerek yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye destek vermiş ve taziye mesajı yayımlamış olan bütün ülkelere ve devlet adamlarına teşekkürü halkım adına bir borç biliyorum. Gün uluslararası toplumun da teröre karşı dayanışma günüdür. Terör ister DEAŞ ister PKK ister El Kaide ister DHKP-C şekliyle gelmiş olursa olsun hepsi teröristtir hepsi insanlık suçu işlemektedir. Hepsine karşı ortak tavır sergilemek hepimiz için sorumluluktur. Ümit ederim ki bu yaşadığımız acı olay halkımızın birliği ve beraberliğinin tahkim edilmesine ve omuz omuza vermemize ve gelecekle ilgili olarak terörden azade bir Türkiye, terörden azade bir Ortadoğu terörden azade bir dünya kurmamıza vesile olur" diye konuştu.