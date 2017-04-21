BAŞBAKAN'DAN CHP'YE JET YANIT: BUNLAR BEYHUDE GAYRETLER
Referandumla ilgili Danıştay'a dava açmaya hazırlanan CHP'ye yanıt veren Binali Yıldırım, "YSK'nın kararı kesindir" dedi
Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. YSK'nın ardından referandumla ilgili Danıştay'a da dava açmaya hazırlanan CHP'ye "Bunlar beyhude gayretlerdir. Milletin zamanını israf etmenin anlamı yoktur. YSK'nın kararı kesindir" yanıtını verdi.
"KARŞILIĞI VERİLİR"
"Tüm terör örgütleri ile mücadele devam ediyor" diyen Yıldırım, Uludere'da 2 askerin şehit olduğunu belirterek, "Karşılığı verildi, gereken yapıldı. Türkiye'nin sınırları dışında da tehdit var olduğu sürece kimden gelirse gelsin bunun karşılığı verilir. Önemli olan hudutlarımızın güvenliğidir" diye konuştu.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar