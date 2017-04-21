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başbakan'dan chp'ye jet yanıt: bunlar beyhude gayretler

BAŞBAKAN'DAN CHP'YE JET YANIT: BUNLAR BEYHUDE GAYRETLER

Referandumla ilgili Danıştay'a dava açmaya hazırlanan CHP'ye yanıt veren Binali Yıldırım, "YSK'nın kararı kesindir" dedi

Tarih : 21 Nisan 2017, 17:23
Puan Ver : Başbakan'dan Chp'ye Jet Yanıt: Bunlar Beyhude Gayretler(7/10)9


Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. YSK'nın ardından referandumla ilgili Danıştay'a da dava açmaya hazırlanan CHP'ye "Bunlar beyhude gayretlerdir. Milletin zamanını israf etmenin anlamı yoktur. YSK'nın kararı kesindir" yanıtını verdi.



"KARŞILIĞI VERİLİR"



"Tüm terör örgütleri ile mücadele devam ediyor" diyen Yıldırım, Uludere'da 2 askerin şehit olduğunu belirterek, "Karşılığı verildi, gereken yapıldı. Türkiye'nin sınırları dışında da tehdit var olduğu sürece kimden gelirse gelsin bunun karşılığı verilir. Önemli olan hudutlarımızın güvenliğidir" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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