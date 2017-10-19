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Başbakan'dan Barzani'ye Kuzey Irak Mesajı: Artık Yöneticilik Yapması Zor

BAŞBAKAN'DAN BARZANİ'YE KUZEY IRAK MESAJI: ARTIK YÖNETİCİLİK YAPMASI ZOR

Kuzey Irak'taki gelişmeler üzerinden Barzani'ye mesaj veren Başbakan Yıldırım, ''Burada yaşananlar kişisel hırsların sonucudur. Bu maceraya atılanlar yönetici olarak devam edemez'' dedi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Başbakan'dan Barzani'ye Kuzey Irak Mesajı: Artık Yöneticilik Yapması Zor(6/10)2

Başbakan Yıldırım İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere değinen Başbakan Yıldırım, "Burada yaşananlar, bölgedeki yöneticilerin kişisel hırslarının sonucudur. Bu maceraya sebep olanların yönetici olarak deva etmeleri zor gözükmektedir." dedi.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım ve İran Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yaptıkları ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

BAKANLAR DA HAZIR BULUNDU

Görüşmede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mehmet Ceylan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile diğer ilgililer hazır bulundu.

"YÖNETİCİ OLMALARI ZOR GÖRÜNÜYOR"

Toplantının ardından iki ülkenin liderleri ortak basın açıklaması düzenledi. Basın toplantısında söz alan Başbakan Yıldırım, Irak'ın kuzeyinde yaşanan gelişmelere değinerek, "Burada yapılmaya çalışılanın ne yazık ki bölgede yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi, Asuri, birçok etnik grubun daha iyi bir gelecek beklentisi değil, bölgedeki yöneticilerin kişisel hırsları ve istikbal arayışlarının bir sonucu olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Bu şartlar altında bu maceraya sebep olanların bölgede artık var olmaları ve yönetici olarak hayatlarını sürdürmeleri zor gözükmektedir. Daha fazla bölge insanına eziyet edilmemesi konusunda gereken adımların da atılmasında fayda vardır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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