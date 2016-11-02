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başbakan'dan bankalara kritik çağrı

BAŞBAKAN'DAN BANKALARA KRİTİK ÇAĞRI

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam bankacılık sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, büyüme hızının yeniden yüzde 5 düzeyine çıkmasını sağlayacaklarını belirleterek bunun için bankacıları desteğe çağırdı.

Tarih : 02 Kasım 2016, 14:50
Puan Ver : Başbakan'dan Bankalara Kritik Çağrı(8/10)5


Yıldırım, KOBİ ve esnaf başta olmak üzere müşterilerinin finansman imkanlarına ulaşmalarına yardımcı olmalarını,teminatlandırmada makul davranmaları mesajı verdi.



Yıldırım dün Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında bankacılık heyetini Çankaya köşkünde kabul etti. Toplantıya bir çok banka CEO'su katıldı.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de katıldığı toplantıda bankacılık sektörü geniş bir katılımla temsil edildi, toplantıda sektöre ve ekonomik gelişmelere ilişkin konular değerlendirildi.



Başbakanlık kaynakları, toplantıda Yıldırım'ın sektöre "Üretimi, yatırımı, ihracatı, istihdamı kısaca kalkınmayı desteklemek amacıyla başta KOBİ'ler ve esnaf olmak üzere müşterilerinize destek olun, finansman imkanlarına ulaşmalarına yardımcı olun, çarşı pazara yakın durun, teminatlandırmada makul davranın, kredi vermeye, ekonomik faaliyeti desteklemeye devam edin" mesajını verdiğini belirttiler.








Etiketler: Başbakan  Dan  Bankalara  Kritik  Çağrı    haber

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