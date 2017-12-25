Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti
Arkadaşlarına Gönderdikleri Hediyelik Cennet Elması Beğenilince İhracata Başladılar
Göztepeli Jahovic'in Hakemi Taklit Etmesi Sosyal Medyayı Salladı
Askerin Yemeğini Artık Kamu Kuruluşları Karşılayacak
Epdk, Kahramanmaraş'ta Petrol Rafinerisi Kurulması İçin Onay Verdi
Partide Fotoğrafları Çıkan Hakem, Gs- Buca Maçını Yönetecek
Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti
Dolar Çakıldı, Borsa Yükseldi
Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu
Galatasaray Taraftarının Günlerce Beklediği Diarra, Artık Bedava
Ozan'ın Fenerbahçe Kariyeri Sona Erdi
Feyenoord: Robin Van Persie'yi İstiyoruz
Başbakan'dan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Görüşme
Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti
2018'de Cazibe Merkezlerine 2 Milyar Lira Ayrıldı
Emirates'in Tunus'a İnişi Yasaklandı
Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde Kayboldu
Beşiktaş Acil Eylem Planı Hazırladı, Quaresma Kulübeye Dönüyor
Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak
20 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Çürümeye Terk Edildi

Başbakan'dan asgari ücretle ilgili sürpriz görüşme

BAŞBAKAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücretle ilgili sürpriz bir görüşme gerçekleştirecek

Tarih : 25 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Başbakan'dan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Görüşme(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek. Görüşmede önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2018 yılı asgari ücret kararının gündemde olması bekleniyor

DİSK'İN TEKLİFİ 2 BİN 300 LİRA

Asgari ücrette Türk-İş'in teklifi bin 893 lira olması yönünde iken, DİSK'in teklifi de 2 bin 300 lira. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor.

Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti ve hesaplamalara göre bu da bin 600 TL'ye tekabül ediyor.

Sürpriz görüşme basına kapalı bir toplantı olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Dan  Asgari  Ücretle  İlgili  Sürpriz  Görüşme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER