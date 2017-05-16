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Başbakan'dan Almanya'ya Sert Tepki
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başbakan'dan almanya'ya sert tepki

BAŞBAKAN'DAN ALMANYA'YA SERT TEPKİ

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı olarak son kez hitap ettiği grup toplantısında, yeni dönemin şifrelerini verdi. Almanya'ya FETÖ tepkisini dile getiren Yıldırım, FETÖ ihraçlarını değerlendirecek olan OHAL komisyonu üyelerinin de belirlendiğini açıkladı

Tarih : 16 Mayıs 2017, 13:24
Puan Ver : Başbakan'dan Almanya'ya Sert Tepki(7/10)8


Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesi AK Parti Genel Başkanı olarak son kez parti grubuna hitap etti. 'Atılım dönemi'nin şifrelerini veren Binali Yıldırım "Bu yeni atılım dönemi, demokrasi, değişim, gelişim üçgeninin kurulduğu yılların habercisidir" dedi.



Türkiye-Almanya ilişkileri arasındaki sorunlara değinen Yıldırım, 15 Temmuz'da rolü olanlara sığınma hakkı verilmesini sert sözlerle eleştirerek "Almanya artık bir şeye karar vermek durumundadır. İlişkileri geliştirmek istiyorsa, o zaman yönünü bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye'ye dönmek zorundadır."  diye konuştu. Başbakan FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraçların incelenmesi için kurulan OHAL komisyonu için de, üyelerin belirlendiğini açıkladı.



 



kaynak:habertürk








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