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BAŞBAKAN'DAN ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NA: HALT ETMİŞ, İŞİNE BAKSIN


Başbakan'dan Alman Dışişleri Bakanı'na: Halt Etmiş, İşine Baksın
Tarih : 25 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Başbakan'dan Alman Dışişleri Bakanı'na: Halt Etmiş, İşine Baksın(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen bir Türkiye AB üyesi olamaz" sözlerinin sorulması üzerine "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

MİT'İN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANMASI

"MİT Müsteşarlığının yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. Bundan böyle MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır, mevzuat içerisinde herkesin kendisine verilen görev ve sorumluluğu yapması esastır. Dolayısıyla bu meseleyi Başbakana güvensizlik, vesaire gibi bir yoruma, bir değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur."

"TEK TİP KIYAFET HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR"

Yıldırım, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet giydirilmesi hazırlığına ilişkin olarak "Adalet Bakanlığımız bu konuyla ilgili çalışmalarını henüz tamamlayamadı. Çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

GABRIEL'E TEPKİ: HALT ETMİŞ, KİMSE TÜRKİYE'YE AYAR VEREMEZ

Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in "Sorunumuz Türklerle değil, Erdoğan ile" açıklamasına tepki göstererek "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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