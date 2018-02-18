BAŞBAKAN'DAN AFRİN MESAJI: KİM NE DERSE DESİN, OPERASYON DEVAM EDECEK!
Başbakan Binali Yıldırım, "Yurt içi, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek. Kim ne derse desin bir terörist dahi kalmayacak" dedi.
AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, AK Parti kongrelerinin başka partilerin kongrelerine benzemediğini söyleyerek, "Başka partilerin kongreleri bile AK Parti'nin il kongreleri gibi olmaz. İşte Ankara İl Kongresi'ni görüyoruz. Bizde kardeşlik var, birlik, beraberlik var, vatan sevdası var, bayrak sevdası var. 15 yılı geçen sürede milletin adamı, Türkiye sevdalısı, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber" ifadelerini kullandı.
"EĞER GİTMEK GEREKİYORSA HEP BERABER GİDERİZ"
Gelinen noktada büyümesiyle, kalkınmasıyla, savunma sanayisiyle, yükselen değerleriyle gurur duyulacak bir iktidarın var olduğunu söyleyen Yıldırım, "Milletin iktidarı AK Parti iktidarı var. AK Parti siyasette birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adıdır. AK Parti kalkınmanın adıdır. AK Parti denince hastaneler akla gelir, tüneller, havaalanları, hizmet, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' akla gelir" şeklinde konuştu.
Terörle mücadelenin amansız şekilde devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Bugün aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmedimiz Afrin'de destan yazıyor. Yurt içi, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek. Kim ne derse desin bir terörist dahi kalmayacak. Eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Mehmedimiz, kahramanlarımız gerekeni yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmektir, destek olmaktır. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
Kaynak: haberinburada
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