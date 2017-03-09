BAŞBAKAN YILDIRIM'IN OHAL UZAYACAK DEDİĞİ İDDİASI
Ankara'da yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL süresinin 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını söylediği iddia edildi
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da yabancı basının temsilcileriyle bir araya geldi.
Bloomberg News, Başbakan Yıldırım'ın toplantıda Olağanüstü Hal ( OHAL) süresinin 3 ay daha uzatılacağını söylediğini yazdı.
Başbakanlık'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
kaynak:habertürk
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