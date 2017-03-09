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başbakan yıldırım'ın ohal uzayacak dediği iddiası

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN OHAL UZAYACAK DEDİĞİ İDDİASI

Ankara'da yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL süresinin 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını söylediği iddia edildi

Tarih : 09 Mart 2017, 13:15
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'ın Ohal Uzayacak Dediği İddiası(8/10)10


Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da yabancı basının temsilcileriyle bir araya geldi.



Bloomberg News, Başbakan Yıldırım'ın toplantıda Olağanüstü Hal ( OHAL) süresinin 3 ay daha uzatılacağını söylediğini yazdı.



Başbakanlık'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



 



kaynak:habertürk








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