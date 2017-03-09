Ankara'da yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL süresinin 20 Temmuz'a kadar uzatılacağını söylediği iddia edildi



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da yabancı basının temsilcileriyle bir araya geldi.







Bloomberg News, Başbakan Yıldırım'ın toplantıda Olağanüstü Hal ( OHAL) süresinin 3 ay daha uzatılacağını söylediğini yazdı.







Başbakanlık'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.







kaynak:habertürk