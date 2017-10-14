Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafıdan duyuruldu.

Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen ziyaret ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

Başta ABD, Türkiye ve İran olmak üzere birçok ülkenin karşı olduğu IKBY'nin sözde bağımsızlık referandumu sonrasında Başbakan Yıldırım Bağdat'a gideceğini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada