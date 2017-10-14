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Başbakan Yıldırım'ın Bağdat Ziyareti Ertelendi

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BAĞDAT ZİYARETİ ERTELENDİ

Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi planlanan Bağdat ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Tarih : 14 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'ın Bağdat Ziyareti Ertelendi(8/10)4

Binali Yıldırım'ın yarın gerçekleşmesi beklenen Bağdat ziyaretinin ertelendiği Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafıdan duyuruldu.

Yoğun temaslar sebebiyle ertelenen ziyaret ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

Başta ABD, Türkiye ve İran olmak üzere birçok ülkenin karşı olduğu IKBY'nin sözde bağımsızlık referandumu sonrasında Başbakan Yıldırım Bağdat'a gideceğini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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