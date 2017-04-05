BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TÜRK AKIMI TALİMATI!
Başbakan Binali Yıldırım, Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesinin öngörülen sürede gerçekleştirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına etkin işbirliği ile koordinasyon sağlanması talimatı verdi.
TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye ile Rusya arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin anlaşmanın 10 Ekim 2016 tarihinde imzalandığının belirtildiği genelgede, söz konusu anlaşmanın onaylanmasının 6765 sayılı Kanunu ile uygun bulunduğu, Resmi Gazete'de yayımlanarak 21 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.
kaynak:sabah
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