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başbakan yıldırım'dan önemli uyarı

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ UYARI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısının terör örgütü PKK tarafından planlandığını ve boyutunun çok büyük olduğunu belirterek, "Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen...

Tarih : 06 Ocak 2017, 08:57
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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısının  terör örgütü PKK tarafından planlandığını ve boyutunun çok büyük olduğunu  belirterek, "Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi  bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla  bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği, beraberliği bozanlara  katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını  ağrıtan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya  başladılar. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra biri diğerine görevi veriyor, o  diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasına göre çalışıyorlar. Bu da terörün  ideolojisi, kutsalı, hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile  geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan  Yıldırım, dün saat 16.15'te İzmir Adliyesi'nin bulunduğu mahallede  gerçekleştirilen terör eyleminde polis memuru Fethi Sekin ve adliyede görevli  Musa Can'ın hayatını kaybettiğini hatırlattı.



Bu menfur olayda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil  şifalar dileyen Yıldırım, iki hastanede tedavi edilen 9 yaralının hayati  tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Tabii bu olay yine bu alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele  geçirilen silahlar ve mühimmata baktığımız zaman boyutunun çok ama çok büyük bir  olay olduğu anlaşılıyor. Kazara başarılı olsalardı herhalde çok büyük bir  felaketi güzel İzmirimiz yaşayacaktı. Ancak özellikle polislerimiz, bilhassa  trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaşımız, hayatını hiçe sayarak, canını seve seve  vererek büyük bir felaketi önlediği gibi bu alçak planı yapanların etkisiz hale  getirilmesi için de çok büyük bir kahramanlık göstermiştir ve İzmirimizi, birçok  masum sivil hemşehrimizi büyük bir felaketten döndürmüştür. Bu vesileyle kahraman  polislerimize, gerek şehit olan gerekse bu alçakları etkisiz hale getiren diğer  polis kardeşlerimize, İzmir emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bu kez alçak  emellerine ulaşamadan polisimizin, jandarmamızın güzel bir koordinasyon  içerisinde son 10 gündür bu bölgelerde aldıkları tedbirler çok büyük bir  felaketin önlenmesine vesile olmuştur."



"Bu alçak örgütler vardiyalı çalışmaya başladı"



  İzmir'de yaralıları ve şehit ailelerini ziyaret edeceklerini, bu  operasyonda kahramanlık gösteren polislerle de görüşeceklerini aktaran Yıldırım,  terör örgütlerinin milletin kardeşliğini bozmayı başaramayacağını vurguladı.



"İzmirimize ve ülkemize geçmiş olsun." diyen Yıldırım, şunları  söyledi:



"Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi  bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla  bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği, beraberliği bozanlara  katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını  ağrıtan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya  başladılar. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra biri diğerine görevi veriyor, o  diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasına göre çalışıyorlar. Bu da terörün  ideolojisi, kutsalı, hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor. Bir olayı  DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra 'sıra sende' diyor FETÖ  yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arifesidir.  Milletimiz bunu bilmelidir. Bunlar çılgınca eylemleri, fedai eylemlerini,  asimetrik saldırılarını bundan sonra da yapma gayreti içerisinde olacak ama bizim  güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldırmayacak, amansız bir şekilde  enselerinde olmaya devam edecektir."



 "Vatandaşlarımız normal hayatın akışını değiştirmesin"



 Uzun soluklu bu mücadelenin mutlak galibinin Türkiye Cumhuriyeti  Devleti ve milleti olacağına dikkati çeken Başbakan Yıldırım, bundan hiç kimsenin  zerre kadar şüphe duymamasını istedi.



  Vatandaşlara çağrıda bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımız normal hayatın akışını da değiştirmesin, eğer bunu  yaparlarsa bu terör örgütlerinin emellerine hizmet etmiş olurlar. Onların  istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını  sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak.  Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız, bütün  Silahlı Kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız herkes 24  saat kış demeden, kar demeden, gece demeden, gündüz demeden görevlerinin  başındadır, büyük bir azimle büyük bir heyecanla ülkemizin, milletimizin selameti  için huzuru için canla başla çalışmaktadır."



BAŞBAKAN YILDIRIM ŞEHİT POLİSİN EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU



Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından İzmir'e gelerek saldırıda şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in evine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler evden ayrıldı. Kızılay ve Bayraklı Belediyesi'nin şehit evinin önünde kurduğu taziye çadırında toplanan vatandaşlar ise çadırlardaki bekleyişini sürdürüyor.



 



kaynak:milliyet








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