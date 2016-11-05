

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları...







"Türkiye, bölgesinde yaşanan iç karışıklıklar, savaşlar nedeniyle sadece güvenlik yönünden tehdit altında değil, uzun yıllardan beri terörle amansız mücadele veriyoruz. Daha dün patlatılan bomba yüklü araçla 10 sivil, polis kardeşimizi yitirdik, yüzlerce yaralılarımız oldu. Ülkemizi tehdit eden bölücü terör örgütü ile FETÖ ile mücadelemizi sürdürürken, bir yandan da kardeşlerimize kucak açmaya, onların hayata tutunmalarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Mülteciler için ortaya koyduğumuz bu kararlı çalışma takdirle karşılanıyor. Takdir güzel bir şey ama yetmez sorumluluğa ortak olmak lazım. Bu insanlık dramının acılarının azaltılmasına mutlaka ortak olmak lazım. Tek bir ülke olarak 20-25 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Pişman değiliz, fazlasını da yaparız. Bizim inancımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır."







"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu mekanizma artık bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor ve 200'e yaklaşan BM üyesi bütün devletlerin iradesinden daha büyük bir irade dünya adına karar veriyor. Bu asla ve asla adil bir durum değil, mutlaka uzun süreden beri gündemde olan BM Ana Sözleşmesi'nin yenilenmesine ve günün şartlarına göre daha katılımcı bir hale getirilmesine yönelik çalışmalar artık ipe un sermeden sonuçlandırılmalıdır. Aksi halde günden güne bu sorgulama daha da artacak ve BM'ye olan güven gittikçe aşınmaya devam edecektir."