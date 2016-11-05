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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarih : 05 Kasım 2016, 13:12
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Önemli Açıklamalar(10/10)8


İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları...



"Türkiye, bölgesinde yaşanan iç karışıklıklar,  savaşlar nedeniyle sadece güvenlik yönünden tehdit altında değil, uzun yıllardan  beri terörle amansız mücadele veriyoruz. Daha dün patlatılan bomba yüklü araçla  10 sivil, polis kardeşimizi yitirdik, yüzlerce yaralılarımız oldu. Ülkemizi  tehdit eden bölücü terör örgütü ile FETÖ ile mücadelemizi sürdürürken, bir yandan  da kardeşlerimize kucak açmaya, onların hayata tutunmalarına katkı sunmaya devam  ediyoruz. Mülteciler için ortaya koyduğumuz bu kararlı çalışma takdirle  karşılanıyor. Takdir güzel bir şey ama yetmez sorumluluğa ortak olmak lazım. Bu  insanlık dramının acılarının azaltılmasına mutlaka ortak olmak lazım. Tek bir  ülke olarak 20-25 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Pişman değiliz,  fazlasını da yaparız. Bizim inancımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı  vardır."



"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu  mekanizma artık bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor ve 200'e yaklaşan BM üyesi  bütün devletlerin iradesinden daha büyük bir irade dünya adına karar veriyor. Bu  asla ve asla adil bir durum değil, mutlaka uzun süreden beri gündemde olan BM Ana  Sözleşmesi'nin yenilenmesine ve günün şartlarına göre daha katılımcı bir hale  getirilmesine yönelik çalışmalar artık ipe un sermeden sonuçlandırılmalıdır. Aksi  halde günden güne bu sorgulama daha da artacak ve BM'ye olan güven gittikçe  aşınmaya devam edecektir."






Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Dan  Önemli  Açıklamalar    haber

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