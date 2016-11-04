

Taşımacılığın en büyük payını da denizcilik alıyor. Küresel krizin etkileri halen devam ediyor. Dünyadaki büyüme maalesef istenen düzeyde değildir. Dünya ekonomisi daraldı. Bu da denizcilik sektörünün büyümemesi anlamına geliyor. O halde yapılması gereken bir an önce bu küresel krizin etkilerini ortadan kaldıracak küresel tedbirlerin alınmasıdır. Özellikle gelişmiş ülkeler diye nitelediğimiz Avrupa ülkelerinde büyüme neredeyse yok denecek kadar az. Çin ve Hindistan'ı hariç tutarsak Türkiye büyümede tüm olumsuzluklara rağmen dünya ortalamasının iki katında bir performansı gerçekleştiriyor. Denizcilik neden dünya için vazgeçilmez? Eğer denizlerimiz olmasaydı insanların yarısı açlıktan ölür, yarısı da soğuktan ölürdü. Bu kadar hayati bir sektörden bahsediyoruz. Yapmamız gereken krizleri fırsata dönüştürmek. Özellikle deniz ticaretinin ana unsuru olan filomuzun rekabet gücünü arttıracağız, dolayısıyla filoların yenilenmesi, kriz sonrası döneme hazırlanması için daha çok gayret edeceğiz.







Türkiye'deki gemi inşaatındaki durgunluğun olumsuzluğunu kapatmak için bakım onarımın bu yıllarda daha fazla ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Denizciliğe son 14 yılda çok önemli yatırımlar yaptık. Denizciliğimizin standartının yükselmesi, gemi adamlarımızın eğitimi, yetiştirilmelerine yönelik yaptığımız yatırımlar çok dikkat çekicidir. Denizcilik eğitimi veren üniversite sayıları ve bu üniversitelerdeki bölümler 3-5 kat oranında arttırıldı.



Bugün orta öğretimden tutun üniversiteye kadar 50'nin üzerinde okula sahibiz. Gemi adamı yetiştirmede dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız. Tabii denizcilik sektörünün ve denizciliğin önemli konularından bir tanesi de denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasıdır. Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde bize okutulan derslerin başında bu gelir. Denizler bize tarihimizin miraslarıdır. Dolayısıyla denizlerimize gözümüz gibi bakmamız lazım. Kurucu üyelerinden biri olduğumuz Dünya Denizcilik Örgütü'nün 171 üyesi var. Bu 171 üyenin temsilcilerine, denizcilik sektörlerinin paydaşlarını biraraya getiren en önemli küresel bir platformdur.



Türkiye kara hudutlarıyla deniz hudutlarını karşılaştırdığımızda deniz hudutlarının uzunluğu kara hudutlarının tam üç katıdır. Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de 30'dan fazla ülkeyle komşumuz var. Türkiye'nin etrafındaki bu 30 ülkenin bir yıllık ürettiği ekonomik değer 25 trilyonun üzerindedir. Bu 30 ülkenin tamamı da Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de deniz ticaretine doğrudan bağlı ülkelerdir. O bakımdan denizciliğin sadece bir ülkede iyi olmasının hiçbir anlamı yoktur. denizciliğin iyi olması, büyümesi küresel boyutta ancak mümkün hale gelebilir. Maalesef yıllar önce küresel ticaretin güvenini ortadan kaldıran, fiktif büyüme, aşırı kar iştahlı yatırımlar dünya krizinin en önemli sebebi olmuştur.



Finanstaki güven, ticarete yansımız, finansmanı zorlamışmış ve azalmaya devam etmiştir. Taşınacak emtia azalınca da taşımacılık bundan olumsuz etkilenmiştir. Bu kriz mutlaka bitecek. Bunun işaretlerini yavaş yavaş görüyoruz. Artık yavaş yavaş küresel ticarette canlanma emareleri başladı. O halde denizcilik belki bir yıl, belki birbuçuk yıl sonra tekrar o eski güzel günlerine dönecektir. Bunun şartı bölgesel ve küresel barışın korunmasıdır. Maalesef Türkiye'nin etrafındaki bölge için bunu çok rahatlıkla söyleyemeyiz. Irak ve Suriye'de yaşananlar, Ukrayna'da olanlar bölgenin geleceğini olumsuz etkileyen gelişmelerdir. Suriye ve Irak'ta yaşananlardan en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir.



Türkiye bugün 3 milyondan fazla mülteciyi misafir eden dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumundadır. Türkiye'nin geleneksel kültüründen ve misafirseverliği gereği dar ve zorda olan insanlara kapıları kapatmak bizim geleneğimizde yoktur. 15 milyar üzerinde harcama yapmamıza rağmen, uluslararası camiadan gelen katkılar çok ama çok sınırlı. Dünya temel problemlerini çözmek için önce küresel ve bölgesel barış meselesini halletmesi lazım.



Bugün mültecilerin sayısı dünyada 55 milyonu aşmıştır. 55 milyon nüfusu olan dünyada kaç tane ülke vardır? Sorun büyüktür. BM başta olmak üzere dünyanın ileri gelen ülkelerin çok daha fazla sorumluluk alma zamanı gelmiştir.



Terörü küresel bir tehdit olmaktan çıkaramazsak tüm konuştuklarımızın gerçekleşmesi de bir başka bahara kalır. Dayanışma, biraraya gelme, terörden korkma değil, terörü korkutmak esasına dayanan bir işbirliğine ihtiyaç vardır.