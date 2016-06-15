

Başbakan Binali Yıldırım Kütahya'da maden işçileriyle beraber iftar yaptı. TRT ekranlarında yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programında Prof.Dr. Mustafa Aşkar'ın söylediği 'namaz kılmayan hayvandır' sözleri ile ilgili yorumu sorulan Yıldırım, "Halt etmiş, saçma, zırva' diye konuştu.







Başbakan, çok tartışılan TRT'deki iftar programındaki sözler için "Halt etmiş. Zırva. Dinimiz hoşgörü, kardeşlik dinidir. Bu ve buna benzer sözler asla kabul edilemez. Eğer böyle bir laf ettiyse



çok büyük hata etmiştir. Hatanın da ötesinde saçmalamıştır. Zırva... Bu tip sözlerin yüzde 99'a yakını Müslüman olan bir ülkede değeri yoktur' dedi.







Prof. Dr. Mustafa Aşkar, TRT'de Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi yayınlanan ‘Ramazan Sevinci' isimli programa katılmış, ‘namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır' demişti. Aşkar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.