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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 'KÜRDİSTAN BAYRAĞI' ELEŞTİRİLERİNE YANIT


BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 'KÜRDİSTAN BAYRAĞI' ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Tarih : 28 Şubat 2017, 13:44
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan 'kürdistan Bayrağı' Eleştirilerine Yanıt(9/10)9


Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, konuşmasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.



Başbakan Yıldırım, "Irak anayasasına göre kuzey Kürdistan bölgesel yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır. Ve dünyada da bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz" diye konuştu.



 



kaynak:hürriyet








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