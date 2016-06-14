

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "hodri meydan" diyerek, "Bir TV programında, Sayın Kılıçdaroğlu 'ABD'deki gibi bir başkanlık sistemi getiriyorsanız buyrun' diyor. Siz ABD tipi başkanlık diyorsanız biz ona da varız, buyrun gelin, bu işi gündemden kaldıralım. Biz Türk tipi istiyoruz ama ABD tipi de olsun. Bu fırsatı millet adına kaçırmamasını bekliyoruz" dedi.







Avrupa Birliği'ne vize serbestisi konusunda rest çeken Başbakan Yıldırım, "Yeni süreçte haziran ayı sonunda vize muafiyetinin yürürlüğe girmesiydi. Bizden istenen 72 maddenin birçoğunu tamamladık. Son anda önümüze bir şey çıkardılar. Bunların alışkanlığı. 'Siz terörle mücadele kanunu esnetin' diye. Bu dostluğa sığar mı? Böyle günlerde gerçek dostluk belli oluyor. Biz ciddi bir mücadele veriyoruz. Ülkemizin birlik, beraberlik ve bekaası için mücadele veriyoruz. Terörle mücadele kanununda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz, vize muafiyeti dahi olsa, bırakın orda kalsın" ifadelerini kullandı.







Başbakan Binali Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:







"SURİYE'NİN KUZEYİNDE YENİ OLUŞUMA İZİN VERMEYİZ"







"22 Temmuz'dan beri terörle güvenlik esaslı mücadelemiz sonucunda, şehirlerde ve ilçelerde terör örgütünün direnci tamamen kırılmış ve devlet ülkenin her köşesinden vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlayacak önlemi almıştır. Artık ümidi kalmayan terör örgütü üst akıldan öğütler alarak kırsalda yeni tezgahlar içerisindedir.







Türkiye toprak bütünlüğü, bağımsızlık açısında Suriye'nin kuzeyinde yeni bir oluşuma izin vermeyecek. Türkiye'nin huzurunu bozan, canını yakmaya çalışan terör örgütlerine müzahir davranışlar içerisine girmelerini de, Suriye'de özgürlük mücadelesi adı altında bir takım çalışmalara girişmesini müsamaha ile karşılamayız.







22 gündür boş durmadık. Bir yandan yasama faaliyetlerini, kararlı ve azimli şekilde sürdürdünüz. Geçtiğimiz günlerde Elektrik Piyasası Kanunu, elektriğin daha verimli kullanılması ve kayıp-kaçağın kontrol altına alınması öngören bu yasayı sonuçlandırdınız. Bu hafta zorlu bir yasama haftası. Gerek komisyonlarda, gerek Genel Kurul'da reform niteliğinde düzenlemeler gelecek. Bu kanunların çıkmasıyla birçok alanda çok ciddi düzenlemelere imza atmış olacağız.







ASKERE YASAL ZIRH AÇIKLAMASI







Bakanlar Kurulu'nda da kararlaştırdığımız üzere, birkaç düzenleme hakkında bilgilendirmek isterim. Gündemimizde bir güvenlikle ilgili TSK'nın, polis teşkilatımızın, korucu ve jandarmamızın, operasyonlardaki kararlılığını artırmaya yönelik, koordinasyonu artırmaya yönelik bir düzenleme var. Bu düzenleme ile ilgili esas itibariyle getirilen yeni bir şey yok. Mülki idare amirliklerin ihtiyaç duyduğunda destek alması mevcut kanunlarda olan bir şey. Burada getirilen, değişik kanunlarda olan düzenlemeler bir araya getiriliyor ve koordinasyonu kurmasını sağlayacak, uyum içerisinde çalışmasını düzenleyecek. Diğer boyutu da burada yapılan faaliyetlerin görev kapsamında sayılması ve buna göre hukuki süreçlerin denetim altına alınması. Burada güvenliği tehdit edecek yapılan çalışmalarda güvenlik unsurlarımızın moralini yüksek tutmak ve hukuki sorumluğunu düzenlemek için yapılacaktır.