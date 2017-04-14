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başbakan yıldırım'dan kılıçdaroğlu'na: benim ona...

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: BENİM ONA...

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘yeni anayasa maddelerini okuması' tavsiyesinde bulunarak, “Benim ona bir tavsiyem var. Daha iki günün var, bugün yarın, olmadı sandığa gitmeden önce de kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku.

Tarih : 14 Nisan 2017, 15:37
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Benim Ona...(5/10)2


Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yeni anayasa maddelerini okuması' tavsiyesinde bulunarak, "Benim ona bir tavsiyem var. Daha iki günün var, bugün yarın, olmadı sandığa gitmeden önce de kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren, buna senin de ihtiyacın var" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına iki gün kala Ankara'nın ilçelerinde miting düzenleyerek vatandaşlarla buluştu. Yıldırım'ın ilk durağı Altındağ oldu. Burada vatandaşlara seslenen Yıldırım, "Türkiye, tarihi bir günü karşılıyor. İnşallah, yarından sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz, ne diyoruz 'evet'. İki aydır Türkiye'nin her köşesindeyiz, Cumhurbaşkanımız milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan onun da size selamını getirdim. Biz, bir yandan Cumhurbaşkanımız, bir yandan biz bakanlarımız, milletvekillerimiz, parti teşkilatımızla bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz. Yapılacak halk oylaması ne getirecek bunu anlatıyoruz, burada ne var ne yok bütün açıklığıyla anlatıyoruz. Herkes anladı ama şu ana muhalefet partisinin genel başkanı hala anlamamış. Bu sabah bir toplantı yaptı, 17 tane soru soruyor. 17 soruya bakın, belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, ne var ne yok hiç ilgisi yok. Benim ona bir tavsiyem var. Daha iki günün var, bugün yarın, olmadı sandığa gitmeden önce de kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku. Öğren, öğren, buna senin de ihtiyacın var. Milleti tehdit etmek, taksi durakları kapanacak, muhtarlıklar kapanacak, kahvehaneler kapanacak. Bunlar ne biçim laflar. İnanıyor musunuz bunlara? O halde cevabımız 'evet" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








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