BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KALKINMA BAKANI ELVAN'A: YANLIŞ YAPTIYSAN CANINA OKURUM
Başbakan Yıldırım, yap-işlet-devret sistemiyle devletin kasasına girecek olan kazanç miktarını açıklarken "Hesapları Lütfi Elvan yaptı. Eğer yanlış yaptıysan Lütfi canına okurum" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Vizyoner 2017 programı MÜSİAD gala yemeğinde konuştu.
Yap-işlet-devret sistemiyle Türkiye'nin kasasına yaklaşık 60 milyar dolar gireceğini, üstüne yapılan eserlerin de devlete kalacağını açıklayan Yıldırım, izleyiciler arasındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ı işaret ederek "Hesapları Lütfi yaptı. Eğer yanlış yaptıysan Lütfi canına okurum" dedi.
İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:
"ÜLKEYİ KALKINDIRAN SİZSİNİZ"
Faiz ödemelerini azaltarak oluşturduğumuz tasarruflarla ülkenin, vatandaşın ihtiyacı olan hizmetleri gördük.
Özel sektör 2017'de yatırımlarını 4 kat artırdı. Ülkeyi kalkındıran sizsiniz, ekonomiyi büyüten sizsiniz. devletin sadece sesi çok çıkıyor.
15 YILDA 9 KATRİLYONLUK YATIRIM
Ticaret ve bütçe açığını ne kadar küçültebilirsek ekonomimiz o kadar büyür, geleceğe bakışımız o kadar kuvvetli olur.
15 yıllık iktidarımızda yatırımın toplamı 9,2 katrilyon lira oldu. 'Türkiye nasıl 3 kat büyüdü?' diyenlere selam olsun.
2002'den bu yana 48.7 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. 154 proje hayata geçirildi.
"LÜTFİ CANINA OKURUM"
Hükümetlerimiz döneminde yap-işlet projeleri için devlete, projeyi yaptırdık, başladı çalışmaya, iş görüyor, yetmez, devlete ödenecek pay 70.7 milyar dolar. İşletme süresince. Diyorlar ki "Devlet bunlara çuval çuval para ödüyor". İşte söylüyorum. 48 milyarlık yatırım yapmışız, 71 milyar dolar üstüne para alıyoruz. Üstüne eseri de alıyoruz. Süre bitiyor havaalanı da benim, köprü de benim, hastane de benim. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Bu memleket böyle, herkes uzman. 70 milyar alıyoruz ya, 10 milyar da ödememiz var. 70'ten 10'u çıkar, 60 milyar cepte. Allah bin bereket versin.
Hesapları Lütfi (Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan) yaptı. Eğer yanlış yaptıysan Lütfi canına okurum.
Kaynak: haberinburada
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